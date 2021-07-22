ليوث الرافدين يخسرون أولى مبارياتهم الودية

شفق نيوز/ خسر المنتخب الوطني العراقي للكرة الطائرة فئة الناشئين، يوم الخميس، مباراته الودية الاولى امام نادي بوتيف البلغاري الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية بشوط مقابل ثلاثة.

واشار مدرب ليوث الرافدين التونسي صابر عبد الواحد لوكالة شفق نيوز، إلى ان "المباريات الودية التي سنجريها في معسكر بلغاريا الغاية منها زيادة الخبرة للاعبين بالاحتكاك مع اندية ولاعبين ذات مستوى عالي، وايضا السعي الى تطوير مهاراتهم وزيادة خبرتهم من ناحية التنظيم الخططي".

واكد عبد الواحد ان "برنامج المعسكر يسير وفق ما مخطط له باقامة التدريبات الصباحية والمسائية وايضا تامين المباريات التجريبية والذي نهدف من خلالها الى رفع مستوى اللاعبين الفني والبدني بصورة عامة".

واشاد، "بالتزام اللاعبين بتعليمات الجهاز الفني والاداري للاستفاده من هذا المعسكر والاستعداد بالشكل الامثل قبل خوض منافسات البطولة العربية المزمع اقامتها في بداية شهر اب القادم في ضيافة تونس".