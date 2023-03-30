ليوث الرافدين إلى الأرجنتين لخوض مونديال الشباب بعد سحب التنظيم من إندونيسيا

شفق نيوز / كشفت مصادر رياضية، يوم الخميس، عن البلد المستضيف لـ نهائيات كأس العالم للشباب 2023، بعد سحب تنظيم البطولة من دولة إندونيسيا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن أمس الأربعاء، سحب تنظيم بطولة كأس العالم للشباب من دولة إندونيسيا، بسبب رفضها استضافة بعثة منتخب الكيان الصهيوني.

يذكر أن منتخب شباب العراق، سيشارك في نهائيات كأس العالم 2023، بعد أن حل وصيفاً في بطولة كأس آسيا دون 20 عاماً، أمام نظيره الأوزبكي 0-1 في المباراة النهائية، إذ تنص قواعد اللعبة على بلوغ منتخبات المربع الذهبي لكأس العالم للشباب مباشرة.

ووفقًا لـ قناة "tyc sport" الأرجنتينية، فإن بطولة كأس العالم للشباب ستقام في الأرجنتين، في الموعد المحدد لها سلفاً بين شهري آيار/مايو وحزيران/يونيو المقبلين.

وأضافت القناة الأرجنتينية، أن "المنتخب الأرجنتيني للشباب سيشارك في المونديال بصفته ممثلا عن البلد المستضيف، وذلك بعد فشله في بلوغ النهائيات عن طريق التصفيات".

وأتمت "tyc sport"، أن "فيفا سيعلن بشكل رسمي منح تنظيم بطولة مونديال الشباب إلى الأرجنتين مطلع الأسبوع القادم".