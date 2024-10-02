دوري الأبطال.. خسائر مدوية للريال وميونخ واتليتكو

شفق نيوز/ تعرض ريال مدريد الاسباني لخسارة مفاجئة في بطولة دوري أبطال أوروبا، أمام ليل الفرنسي بهدف نظيف لحساب الجولة الثانية من المنافسات.

وجاء هدف ليل الوحيد في اللقاء، عن طريق لاعبه جوناثان ديفيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من علامة الجزاء.

وحقق ليل الفوز الأول له في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، بعد خسارة من سبورتنج لشبونة في المحطة الأولى بثنائية نظيفة.

كما سقط حامل اللقب للمرة الأولى في النسخة الحالية من دوري الأبطال، بعد فوز أول سجله على شتوتجارت بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كما تعرض الجار، اتلتيكو مدريد لخسارة ثقيلة أمام بنفيكا بأربعة أهداف نظيفة.

في المقابل تكبد بايرن ميونخ أول هزيمة له في جميع المسابقات هذا الموسم، بسقوطه بهدف دون رد أمام مضيفه أستون فيلا، مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي احتضنه ملعب فيلا بارك ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.