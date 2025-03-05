ليلة أوروبية ساخنة أقطابها باريس وليفربول وبرشلونة والبايرن

شفق نيوز/ تشهد منافسات دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء مواجهة من العيار الثقيل بين باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه ليفربول الإنجليزي في ذهاب دور الستة عشر.

كما يحل برشلونة الإسباني ضيفًا على بنفيكا البرتغالي، في حين يلتقي بايرن ميونخ منافسه باير ليفركوزن في مواجهة ألمانية خالصة بينما يلعب فينورد الهولندي ضد إنتر ميلان.

وفيما يلي مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

فينورد وإنتر – 8:45 مساءً – BEIN SPORTS 1

باريس سان جيرمان وليفربول – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 1

بنفيكا وبرشلونة – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 2

بايرن ميونخ وباير ليفركوزن – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 3