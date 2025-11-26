ليلة "مجنونة".. آرسنال يروض البايرن ومهرجان أهداف في باريس ومدريد وسقوط مذل لليفربول

شفق نيوز- بغداد

شهدت الملاعب الأوروبية مساء الأربعاء، ليلة مليئة بالإثارة والأهداف الغزيرة والمفاجآت المدوية، حيث سقطت بعض كبار الأندية وتألق آخرون في مواجهات نارية حبست أنفاس الجماهير حتى لحظاتها الأخيرة.

ريال مدريد عاد من معقل أولمبياكوس بفوز مثير بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة حفلت بالتقلبات في بيرايوس. أصحاب الأرض تقدّموا أولاً، لكن مبابي ردّ بهاتريك سريع في أقل من سبع دقائق، قبل أن يضيف هدفاً رابعاً في الشوط الثاني، ليوقّع رباعية كاملة ويقود فريقه لانتصار ثمين خارج الديار.

تقارير صحفية أوروبية أشارت إلى أن هذا الهاتريك السريع يضع مبابي بين أسرع الثلاثيات في تاريخ البطولة.

بالمقابل، فجر نادي آيندهوفن الهولندي أكبر مفاجآت الأمسية بعد أن اكتسح مضيفه ليفربول بنتيجة ثقيلة قوامها (4-1).

الفريق الهولندي قدم أداءً تكتيكياً مذهلاً استغل فيه الثغرات الدفاعية للريدز المترنح، ليخطف فوزاً تاريخياً.

وفي قمة إنجليزية ألمانية، نجح أرسنال في فرض كلمته والفوز على العملاق البافاري بايرن ميونخ بنتيجة صريحة (3-1)، مؤكداً علو كعبه في هذه المواجهة.

وعلى الجانب الآخر، حسمت الندية لقاء أتلتيكو مدريد وضيفه إنتر، حيث تمكن الفريق الإسباني من انتزاع فوز صعب ومهم بنتيجة (2-1).

كما لم تخلُ الليلة من الغزارة التهديفية، حيث شهدت مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام تسجيل 8 أهداف كاملة، انتهت لصالح النادي الباريسي بنتيجة (5-3) في مباراة مفتوحة ومثيرة.

عاد أتالانتا بفوز ثمين وكبير خارج دياره على حساب آينتراخت فرانكفورت بثلاثية نظيفة (3-0).

كما حسم كوبنهاغن مواجهته أمام كايرات ألماتي بنتيجة (3-2)، وخيم التعادل الإيجابي المثير (2-2) على لقاء بافوس وموناكو.

هذه النتائج، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بالنظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لموسم 2025–2026، منحت آرسنال وريال مدريد وباريس سان جيرمان وأتلانتا وسبورتينغ دفعة قوية في سباق حجز المراكز المتقدمة المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية، في حين تعقّدت مهمة فرق مثل ليفربول وأولمبياكوس وتوتنهام.