"ليلة كلاسيكو العراق".. اتحاد الكرة يوقف العقوبات ويسمح لجماهير "الجوية والزوراء" بدخول الملعب

شفق نيوز/ استثنى الاتحاد العراقي لكرة القدم، مباراة اليوم الخميس بين الزوراء والقوة الجوية ضمن منافسات الجولة 37 من العقوبات التي أصدرها الاتحاد مؤخرا، مؤكدا أنه سيتم السماح بدخول جمهور الفريقين الى مدرجات الملعب.

وقال الناطق الإعلامي وعضو اتحاد الكرة أحمد عودة الموسوي لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاتحاد قرر السماح لجمهور الفريقين الدخول الى مباراة الكلاسيكو اليوم بين الزوراء والقوة الجوية رغم العقوبة الصادرة من لجنة الانضباط بسبب أحداث الشغب لكلا الجمهوريين في لقاء كأس العراق".

واوضح الموسوي ان "العقوبة لن تسري في الوقت الحالي وذلك بعد تقديم التمييز والطعن على قرار عقوبة الاتحاد"، مبينا أن "العقوبة توقفت لحين إصدار قرار التمييز بشأن العقوبة التي لحقت الناديين في اعقاب اعمال الشغب التي حدثت في مباراة الفريقين بكأس العراق".

ويلتقي فريقا الزوراء والقوة الجوية بتمام العاشرة مساءً هذا اليوم على ملعب الشعب الدولي، ويحتل القوة الجوية المركز الثاني برصيد 68 نقطة ويحتل الزوراء المركز الخامس برصيد 60 نقطة".

وكانت لجنةُ الانضباط اجتمعت في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدَم لمناقشةِ تقرير مُشرف مباراة القوة الجويّة والزوراء ضمن بطولةِ الكأس، وكذلك مناقشة طلب مُراجعة القرار المُقدم من قبل الأمانةِ العامّة وما وردَ فيه، ولدى الاطلاعِ على جميع الأدلةِ والأولياتِ والفيديوهات المُقدمة للجنةِ الانضباط، قررت ما يلي:

۱ – مُعاقبة جماهير نادي القوة الجويّة بالحرمانِ من دخول الملعب لخمس مبارياتٍ وفق المادة (67) انضباط ابتداءً من تاريخِ صدور القرار، على أن تستكمل العقوبةُ في الموسم المقبل.

٢- مُعاقبة نادي القوة الجويّة بغرامةٍ ماليةٍ مقدارها ( عشرة ملايين دينار ) عن الأضرارِ التي لحقت بالملعبِ وفق المادة ( 4/67) انضباط.

3 – مُعاقبة جماهير نادي الزوراء بالحرمانِ من دخولِ الملعبِ لمباراتين استناداً لأحكام المادة (67) انضباط في مبارياتِ الدوري.

4 – مُعاقبة رئيس رابطة مشجعي نادي القوة الجويّة ( ضياء سمير ) بالحرمانِ من دخولِ الملعب لمدة ( 6 أشهر ) وفق أحكامِ المادة (68) انضباط، وذلك لسوءِ استخدامه الحرية الشخصيّة في وسائل الإعلام، وفي حالةِ تكرارها ستكون العقوبةُ أشد.

5 - مُعاقبة رئيس رابطة مشجعي نادي الزوراء ( أمير المالكي ) بالحرمانِ من دخول الملعبِ ست مبارياتٍ، وذلك لإثارةِ الجمهور في الملعبِ استناداً للمادة ( 58 ) انضباط، وفي حالةِ تكرارها ستكون العقوبةُ أشد.

6– مفاتحة مديريّة حماية المنشآت والشخصيات من قبل الأمانةِ العامّة للاتحادِ لفتح تحقيقٍ حول عدم تأديةِ القوات الأمنيّة الموجودة في الملعبِ واجباتها، ما أدى إلى تخريبِ المال العامّ، وخاصةً قوات فض الشغب التي يكون واجبها معالجةَ أعمال الشغب التي تحصلُ في المدرجاتِ ومعالجة أعمال الشغب التي تطول ممتلكاتَ ومحتويات الملعب.

7– يتحمل نادي القوة الجويّة قيمةَ الأضرار التي حدثت في ملعبِ الشعب الدوليّ، وحسب قرار اللجنة التحقيقيّة المُشكلة في وزارةِ الشباب والرياضة.