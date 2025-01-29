ليلة كبرى في أوروبا.. 18 مواجهة حاسمة على الهواء مباشرة

شفق نيوز/ يسدل الستار، اليوم الأربعاء، على منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بإقامة 18 مواجهة حاسمة في الجولة الأخيرة.

وضمن ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني فقط التأهل المباشر إلى دور الستة عشر بينما تتبقى 6 مقاعد للصعود المباشر إلى ثمن النهائي.

وتلعب الأندية التي تحتل المراكز بين التاسع إلى الرابع والعشرين مواجهات إقصائية لتحديد الفرق الثماني المتأهلة إلى دور الستة عشر.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29 يناير/ كانون الثاني 2025 بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا

شتوتغارت الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 1

مانشستر سيتي الإنجليزي وكلوب بروغ البلجيكي – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 2

ستاد بريست الفرنسي وريال مدريد الإسباني – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 3

برشلونة الإسباني وأتالانتا الإيطالي – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 4

آيندهوفن الهولندي وليفربول الإنجليزي – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 5

بايرن ميونخ الألماني وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 6

يوفنتوس الإيطالي وبنفيكا البرتغالي – 11:00 مساء - BEIN SPORTS 7

إنتر الإيطالي وموناكو الفرنسي – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 8

جيرونا الإسباني وآرسنال الإنجليزي – 11:00 مساءً - BEIN SPORTS9

دينامو زغرب الكرواتي وميلان الإيطالي – 11:00 مساءً- BEIN SPORTS EXTRA1

بروسيا دورتموند الألماني وشاختار الأوكراني – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS EXTRA2

باير ليفركوزن الألماني وسبارتا براغ التشيكي – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS EXTRA3

رد بول سالزبورغ النمساوي وأتلتيكو مدريد الإسباني – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS EXTRA4

ليل الفرنسي وفينورد الهولندي- 11:00 مساءً- BEIN SPORTS EXTRA5

سبورتنغ لشبونة البرتغالي وبولونيا الإيطالي – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS EXTRA 6

يونغ بويز السويسري والنجم الأحمر الصربي – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS EXTRA 7

شتورم غراتس النمساوي ولايبزيغ الألماني – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS EXTRA 8

أستون فيلا الإنجليزي وسيلتيك الإسكتلندي – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 2 EN