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    • ليلة عربية في المونديال.. مواجهات نارية حتى الفجر

    ليلة عربية في المونديال.. مواجهات نارية حتى الفجر
    2026-06-13T17:24:37+00:00

    شفق نيوز- متابعة 

    تتواصل منافسات بطولة كأس العالم 2026، الليلة وفجر الأحد، بإقامة ثلاث مباريات ضمن اليوم الثالث من البطولة على ملاعب مختلفة.

     وتنطلق المواجهة الأولى عند الساعة 1:00 فجراً، حيث يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي ضمن منافسات المجموعة الثالثة على ملعب نيوجيرسي.

    وفي المباراة الثانية، يواجه منتخب اسكتلندا نظيره منتخب هايتي عند الساعة 4:00 فجراً ضمن منافسات المجموعة الثالثة على ملعب بوسطن.

    أما المباراة الثالثة والأخيرة لهذا اليوم، فتجمع منتخب تركيا بنظيره الأسترالي عند الساعة 7:00 صباحاً ضمن منافسات المجموعة الرابعة على ملعب فانكوفر.

    وفي سياق متصل، يلتقي منتخب قطر نظيره منتخب سويسرا عند الساعة 10:00  من هذه الليلة ضمن منافسات المجموعة الثانية،  على استاد ليفايز، سانتا كلارا.

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