ليلة عربية في المونديال.. مواجهات نارية حتى الفجر

شفق نيوز- متابعة

تتواصل منافسات بطولة كأس العالم 2026، الليلة وفجر الأحد، بإقامة ثلاث مباريات ضمن اليوم الثالث من البطولة على ملاعب مختلفة.

وتنطلق المواجهة الأولى عند الساعة 1:00 فجراً، حيث يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي ضمن منافسات المجموعة الثالثة على ملعب نيوجيرسي.

وفي المباراة الثانية، يواجه منتخب اسكتلندا نظيره منتخب هايتي عند الساعة 4:00 فجراً ضمن منافسات المجموعة الثالثة على ملعب بوسطن.

أما المباراة الثالثة والأخيرة لهذا اليوم، فتجمع منتخب تركيا بنظيره الأسترالي عند الساعة 7:00 صباحاً ضمن منافسات المجموعة الرابعة على ملعب فانكوفر.

وفي سياق متصل، يلتقي منتخب قطر نظيره منتخب سويسرا عند الساعة 10:00 من هذه الليلة ضمن منافسات المجموعة الثانية، على استاد ليفايز، سانتا كلارا.