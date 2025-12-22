ليلة سوداء للشرطة العراقي.. 5 أهداف نظيفة من الأهلي السعودي

شفق نيوز- بغداد

تعرض نادي الشرطة العراقي لخسارة قاسية مساء يوم الاثنين، أمام ضيفه الأهلي السعودي بنتيجة 0- 5 ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري أبطال آسيا "النخبة" لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة 9:15 مساءً على ملعب الزوراء في بغداد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف واحد دون مقابل للشرطة جاء الهدف عن طريق اللاعب روجير إيبانيز في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء الشرطة مقابل سيطرة واضحة للأهلي ليسجل هدفه الثاني عن طريق إيفان توني بالدقيقة 56، وأضاف هدفه الثالث عن طريق اللاعب جالينو في الدقيقة 72، وفي الدقيقة 81 سجل هدفه الرابع عن طريق صالح أبو الشامات، وفي الدقيقة 86 أضاف هدفه الخامس عبر اللاعب زياد الجهني.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 13 بالمركز الرابع، وتجمد وصيد الشرطة عند النقطة الواحدة بالمركز 11 من بين 12 نادٍ مشارك في المنافسات.

وكان الأهلي السعودي قد حقق الفوز في المباراة الأولى على الشرطة بنتيجة 5-1.

ويغادر وفد الأهلي العاصمة بغداد مباشرة بعد انتهاء مباراته مساء اليوم أمام الشرطة عائداً إلى المملكة العربية السعودية، بعد أن كان قد وصل إلى بغداد على متن طائرة خاصة ظهر أمس الأحد.