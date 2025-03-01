ليلة حاسمة في أوروبا.. مواجهات في الليغا والكالشيو وكأس إنجلترا

شفق نيوز/ تنطلق اليوم السبت مواجهات حاسمة في سباق المراكز الأولى بالدوريات الأوروبية الكبرى، أبرزها في الدوريين الإسباني والإيطالي.

وفي الليغا الإسبانية، يستمر الصراع غير المباشر على اللقب بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، حيث يواجه الأول ريال بيتيس، بينما يخوض الثاني اختباراً صعباً أمام أتلتيك بيلباو.

وفي الدوري الإيطالي، يترقب عشاق "الكالتشيو" مواجهة قوية بين المتصدر إنتر ميلان وملاحقه نابولي.

أما في كأس الاتحاد الإنجليزي، يلتقي مانشستر سيتي مع بليموث.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم السبت، بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني

ريال بيتيس ـ ريال مدريد ـ الساعة 08.30 مساءً ـ beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد ـ أتلتيك بيلباو ـ الساعة 11.00 مساءً ـ beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي:

نابولي ـ إنتر ميلان ـ 8:00 مساءً – أبوظبي الرياضية بريميوم 1 وssc 1

الدوري الفرنسي:

باريس سان جيرمان ـ ليل ـ 11:05 مساءً – BEIN SPORTS 4

الدوري الألماني:

سانت باولي ـ بروسيا دورتموند – 05:30 مساءً – BEIN SPORT 6

آينتراخت فرانكفورت ـ باير ليفركوزن – 08:30 مساءً – BEIN SPORTS 5

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي ـ بليموث ـ الساعة 08.45 مساءً ـ beIN Sports HD 2