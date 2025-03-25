ليلة الحسم.. أسود الرافدين يواجه فلسطين اليوم ضمن تصفيات كأس العالم

شفق نيوز/ يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم، مواجهة حاسمة مساء الثلاثاء، أمام نظيره الفلسطيني، ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقام المباراة على ملعب عمّان الدولي في الأردن عند الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت بغداد، بعدما طلب الاتحاد الفلسطيني من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اعتماد عمّان ملعباً افتراضياً له، نظراً لصعوبة إقامة اللقاء في فلسطين.

وفي لقاء آخر ضمن المجموعة ذاتها، يستضيف المنتخب الأردني، صاحب المركز الثاني برصيد 12 نقطة، نظيره الكوري الجنوبي المتصدر بـ15 نقطة، في مواجهة مرتقبة تنطلق عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت بغداد.

ويمثل هذا اللقاء أهمية كبيرة لمنتخب العراق، حيث إن فوز كوريا الجنوبية على الأردن سيمنح "أسود الرافدين" فرصة تعزيز آمالهم في التأهل، بشرط تحقيقهم الفوز على فلسطين الذي يحتل المركز الأخير بثلاث نقاط.

وسيفتقد المنتخب العراقي في مباراة اليوم اللاعب ميرخاس دوسكي بسبب تراكم البطاقات الصفراء، إضافة إلى ماركو فرج الذي تعرض لوعكة صحية مفاجئة.

وسيتم نقل المباراة مباشرة عبر القنوات التالية

‏beIN Sports HD 1 تعليق: عامر الخوذيري

‏Alkass Six HD تعليق: منتصر الأزهري