ليلة التسعة أهداف.. باريس يتفوق على ميونخ في ذهاب مجنون

شفق نيوز- باريس

تفوق باريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 5-4، مساء الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد مباراة هجومية صاخبة ودراما مفتوحة حتى الدقائق الأخيرة.

وبدأ بايرن ميونخ المباراة بقوة، وافتتح التسجيل عبر هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 17، قبل أن يرد باريس سان جيرمان سريعاً بهدف التعادل عن طريق خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 24، ثم أضاف جواو نيفيز الهدف الثاني للفريق الباريسي في الدقيقة 33.

وعاد بايرن إلى المباراة عبر مايكل أوليسيه، الذي أدرك التعادل في الدقيقة 41، لكن باريس استعاد التقدم قبل نهاية الشوط الأول، بعدما سجل عثمان ديمبيلي الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، انفجرت المباراة أكثر، إذ سجل كفاراتسخيليا هدفه الشخصي الثاني والرابع لباريس في الدقيقة 56، قبل أن يضيف ديمبيلي الهدف الخامس بعد دقيقتين فقط، ليبدو الفريق الفرنسي قريباً من حسم مريح لجولة الذهاب. لكن بايرن رفض الاستسلام، وقلص الفارق عبر دايوت أوباميكانو في الدقيقة 65، ثم سجل لويس دياز الهدف الرابع للفريق الألماني في الدقيقة 68 بعد تدخل تقنية الفيديو لتأكيد صحة الهدف.

وبهذه النتيجة، وضع باريس سان جيرمان قدماً متقدمة في سباق التأهل إلى نهائي البطولة، لكنه لم يحسم المهمة بعد، إذ تنتظره مواجهة إياب صعبة في ميونخ، بعدما أبقى بايرن آماله قائمة بتقليص الفارق إلى هدف واحد فقط.