"ليلاً".. طائرة كريستيانو رونالدو تغادر السعودية مع اندلاع الحرب في المنطقة

شفق نيوز- ترجمة خاصة

كشفت صحيفة "ذاصن" البريطانية، يوم الثلاثاء، عن مغادرة الطائرة الخاصة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الرياض متجهة إلى العاصمة الإسبانية مدريد، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في الشرق الأوسط واستهداف العاصمة السعودية من قبل إيران.

وأشارت الصحيفة، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن الطائرة أقلعت ليلاً ووصلت إلى إسبانيا صباحاً، دون تأكيد رسمي بشأن وجود رونالدو أو أفراد عائلته على متنها.

ولم يصدر تعليق رسمي من اللاعب أو من ناديه النصر، حتى الآن، فيما يندرج الخبر ضمن تقارير إعلامية غير مؤكدة رسمياً.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران، يوم السبت الماضي، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءاً من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت والبحرين.