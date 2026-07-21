"ليكيب": ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع نجم غريمه برشلونة

شفق نيوز- متابعة

أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بأن نادي ريال مدريد الإسباني مهتم بالتعاقد مع لاعب غريمه برشلونة، فيران توريس (26 عامًا)، بعد دوره الحاسم في تتويج منتخب إسبانيا بكأس العالم 2026.

وأصبح بطل المنتخب الإسباني، وصاحب هدف الفوز الحاسم في المباراة النهائية أمام الأرجنتين، أحد أبرز الأسماء المستهدفة في فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن إدارة النادي المدريدي تواصل متابعة موقف توريس هذا الصيف بدقة بالغة، وتدرس هذه الإمكانية بعد متابعة مسيرة اللاعب منذ انطلاقته في صفوف فالنسيا؛ حيث حاول مسؤولو النادي الملكي التعاقد معه في ذلك الوقت قبل أن يفضل اللاعب الانتقال إلى مانشستر سيتي، غير أن المشهد بات مختلفًا تمامًا في الوقت الحالي.

ويواجه مستقبل المهاجم مع برشلونة حالة من الغموض التام، على الرغم من ارتباطه بعقد ينتهي في عام 2027.

ويفتح غياب التواصل مع الإدارة الرياضية الكتالونية خلال الأشهر الأخيرة الباب أمام إمكانية رحيله في فترة الانتقالات الحالية مقابل مبلغ غير مرتفع، أو في الصيف المقبل مجانًا عقب نهاية عقده.

وتبقى جميع الاحتمالات مفتوحة أمام المستقبل الكروي للاعب، بعدما كانت إدارة البارسا قد حددت سعره بنحو 50 مليون يورو قبل انطلاق البطولة الدولية.

ورفع التأثير الإعلامي الذي أعقب هدفه التاريخي في الولايات المتحدة من قيمة صفقة رحيله داخل مكاتب برشلونة، بل وأعاد احتمال تجديد عقده.