ليفركوزن يتكبد خسارة قاسية في مباراة وداع مدربه تشابي ألونسو

شفق نيوز/ ودّع باير ليفركوزن مدربه الإسباني تشابي ألونسو بخسارة قاسية أمام ضيفه بوروسيا دورتموند بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب "باي أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الألماني.

وفي وقت فقد ليفركوزن فيه الشغف في الأمتار الاخيرة من الدوري بعد حسمه مركز الوصافة خلف بايرن ميونيخ المتوج بطلا للدوري في المرحلة الماضية، اقتنص دورتموند ثلاث نقاط ثمينة أبقت على آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قبل جولة واحدة من نهاية البطولة، إذ يحتل المركز الخامس بفارق نقطة عن فرايبورغ الرابع صاحب المركز الأخير المؤهل الى المسابقة القارية المرموقة الموسم المقبل.

ورفع دورتموند رصيده إلى 54 نقطة. وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد ليفركوزن عند 68 نقطة في المركز الثاني، بفارق 11 نقطة خلف بايرن ميونيخ بطل الموسم الجاري.

ويواجه دورتموند نظيره هولشتاين كيل في الجولة الـ34 الأخيرة، فيما يلعب فرايبورغ مع أينتراخت فرانكفورت.

ويملك فرانكفورت (الثالث بـ 56 نقطة) فرصة حسم تأهله إلى دوري الأبطال عندما يلتقي سانت باولي الخامس عشر فيما يلتقي شتوتغارت مع أوغسبورغ في وقت لاحق.

تقدم ليفركوزن في الدقيقة 30 عن طريق جيريمي فريمبونغ، وبعده بثلاث دقائق سجل يوليان برانت هدف التعادل لدورتموند. وفي الدقيقة 43 سجل جيوفاني رايرسون الهدف الثاني لدورتموند، وأضاف كريم أديمي الهدف الثالث في الدقيقة 73، وبعده بأربع دقائق اختتم سيرهو غيراسي رباعية الفريق الضيف، فيما سجل يوناس هوفمان هدف ليفركوزن الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وجاء اللقاء مؤثرا بالنسبة لجماهير ليفركوزن، بعد إعلان تشابي ألونسو الذي قاده الى إحراز باكورة ألقابه في البوندسليغا الموسم الماضي، رحيله عن الفريق في نهاية الموسم وقبل عام من انتهاء عقده، وسط تقارير تربطه بتولي تدريب العملاق الإسباني ريال مدريد الاسباني، خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، ابتداء من الموسم المقبل.

وشهدت المباراة قبل انطلاقها، تكريم المدرب الإسباني، وحظي ألونسو بتصفيق حار من الجماهير قبل انطلاق المباراة، كما تم تكريمه من المسؤولين بالنادي وسط أجواء احتفالية بالمدرب الذي حقق ثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي.

وقال ألونسو الذي تولى تدريب ليفركوزن في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، في مؤتمر صحفي سابق إن "الوقت مناسب" للإعلان عن رحيله، لكنه لم يكشف عن وجهته القادمة، مؤكدا أن "الحديث عن المستقبل ليس مناسبا الآن".