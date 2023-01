ليفربول ينتزع الصدارة من "الذئاب" بتسديدة "صاروخية" بعيدة المدى.. فيديو

شفق نيوز/ انتزع فريق ليفربول بطاقة العبور إلى الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من مضيفه وولفرهامبتون، بفوزه عليه بهدف وحيد في لقاء الإعادة الذي جمعهما مساء الثلاثاء.

ويدين "الريدز" بالفضل في انتصاره لمهاجمه الشاب هارفي إليوت (19 عاما) الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكرا في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول للمباراة، بتسديدة "صاروخية" بعيدة المدى من خارج منطقة الجزاء.

واضطر ليفربول لخوض مباراة إعادة لسقوطه في فخ التعادل بعقر داره أمام ضيفه وولفرهامبتون (2-2) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم السبت 8 يناير الجاري، ضمن الدور الثالث لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

Harvey Elliott 🤝 Scoring FA Cup bangersThe @LFC youngster spots the keeper off his line and bags a beauty 😮‍💨#EmiratesFACup pic.twitter.com/nzq661Hico