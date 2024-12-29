ليفربول يكتسح وست هام يونايتد بخماسية نظيفة

شفق نيوز/ اكتسح نادي ليفربول مضيفه وست هام يونايتد بخماسية نظيفة في مباراة جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفرض الجناح المصري محمد صلاح نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفا وصناعته لهدفين آخرين.

وافتتح لويس دياز أهداف ليفربول في الدقيقة 30، وأضاف كودي خاكبو الهدف الثاني بعدها بعشر دقائق فقط مستفيدا من تمريرة حاسمة من صلاح.

وعزز صلاح تقدم ليفربول بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 44.

وأضاف ألكسندر أرنولد الهدف الرابع لـ"الريدز" في الدقيقة 54، ثم اختتم ديوغو جوتا مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس من صناعة صلاح في الدقيقة 84.

وعزز ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ45 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن نوتينغهام فورست صاحب الوصافة، فيما تراجع وست هام للمركز الـ13 بعدما توقف رصيده عند 23 نقطة.