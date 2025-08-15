ليفربول يفتتح الدوري الأنكليزي برباعية مثيرة على بورنموث

شفق نيوز

حقق ليفربول فوزا مثيرا على ضيفه بورنموث (4-2)، في مباراة أقيمت بملعب أنفيلد، مساء الجمعة، في أولى مباريات الدوري الإنكليزي هذا الموسم.

تقدم ليفربول بهدفين عن طريق هوجو إيكيتيكي وكودي جاكبو في الدقيقتين (37 و49)، فيما رد أنتوان سيمينيو بثنائية لبورنموث (ق 64 و76)، قبل أن يسجل فيديريكو كييزا ومحمد صلاح هدفين للريدز في الوقت القاتل (ق 88 و90+4).

بهذه النتيجة، يحصد ليفربول أول 3 نقاط في مشواره، معتليا صدارة الترتيب لحين معرفة باقي نتائج الجولة، فيما تذيل بورنموث الترتيب بلا نقاط.