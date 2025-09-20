ليفربول يطيح بإيفرتون ويتصدر الدوري الإنكليزي

شفق نيوز- لندن

أطاح ليفربول بجاره إيفرتون بنتيجة 2-1 في ديربي الميرسيسايد، فيما واصل صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل هدفي الريدز كل من الهولندي ريان غرافينبيرخ في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة حاسمة من النجم المصري محمد صلاح، والفرنسي هوغو إيكيتيكي في الدقيقة الـ 28.

بينما أحرز السنغالي إدريسا غاي هدف إيفرتون الوحيد بتسديدة في الدقيقة الـ 58.

وبهذا الفوز، حافظ ليفربول على سجله الخالي من الهزائم وتصدر ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة (15 نقطة من 5 مباريات)، في المقابل تجمد رصيد إيفرتون عند سبع نقاط في المركز السابع.