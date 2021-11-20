سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ليفربول يسحق أرسنال برباعية نظيفة

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-20T20:02:45+0000
ليفربول يسحق أرسنال برباعية نظيفة

شفق نيوز/ سحق ليفربول ضيفه أرسنال برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت على أرضية ملعب أنفليد، لحساب الأسبوع 12 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهداف الأول لأبناء يورغن كلوب بواسطة ساديو ماني في الدقيقة 39. وبعد بداية الشوط الثاني بـ7 دقائق، أضاف دييغو جوتا الهدف الثاني، ليأتي الثالث من أقدام محمد صلاح، ثم يختم تاكومي مينامينو مهرجان الأهداف في الدقيقة 77.

وشهد اللقاء اشتباكا لفظيا بين مدربي الفريق يورغن كلوب وميكيل أرتيتا، حيث حدثت المشادة بين المديرين الفنيين، عندما اعترض أرتيتا على عدم منح ساديو ماني بطاقة صفراء، بعد التحام عنيف مع تاكيهيرو تومياسو مدافع أرسنال.

وانفعل كلوب بشدة بعد اعتراض أرتيتا، وانطلق باتجاه المدرب الإسباني إلا أنه اكتفى بالاشتباك معه لفظيا، وهو ما رد عليه مدرب أرسنال بالمثل.

وعلى الفور أشهر حكم اللقاء مايكل أوليفر بطاقتين صفراوين، واحدة لكلوب وأخرى لأرتيتا.

وبعد هذا الفوز، بات رصيد "الريدز" 25 نقطة بالمركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن المتصدر تشيلسي. أما رصيد أرسنال فتجمد في عشرين نقطة بالمركز الخامس.

related

برينتفورد ينتزع التعادل من ليفربول في مباراة مثيرة

Date: 2021-09-25 18:40:53
برينتفورد ينتزع التعادل من ليفربول في مباراة مثيرة

بهدفي صلاح وأرنولد.. ليفربول يحقق فوزا قاتلا قبل موقعة الريال

Date: 2021-04-10 17:32:34
بهدفي صلاح وأرنولد.. ليفربول يحقق فوزا قاتلا قبل موقعة الريال

ليفربول يرتقي للصدارة بثلاثية نظيفة في مرمى كريستال بالاس

Date: 2021-09-18 16:17:32
ليفربول يرتقي للصدارة بثلاثية نظيفة في مرمى كريستال بالاس

مانشستر يونايتد يخفق مجدداً.. ورونالدو يغادر غاضباَ

Date: 2021-10-02 14:35:33
مانشستر يونايتد يخفق مجدداً.. ورونالدو يغادر غاضباَ

وست بروميتش ينتفض ويسحق تشيلسي في عقر داره

Date: 2021-04-03 15:55:29
وست بروميتش ينتفض ويسحق تشيلسي في عقر داره

تشيلسي يسحق نوريتش بسباعية نظيفة

Date: 2021-10-23 14:28:09
تشيلسي يسحق نوريتش بسباعية نظيفة

محمد صلاح يثير الجدل حول مستقبله: الأمر ليس بيدي

Date: 2021-10-22 18:08:50
محمد صلاح يثير الجدل حول مستقبله: الأمر ليس بيدي

مفاجأة.. "صفر أصوات" لمحمد صلاح في جائزة أفضل لاعب

Date: 2020-07-24 15:45:33
مفاجأة.. "صفر أصوات" لمحمد صلاح في جائزة أفضل لاعب