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ليفربول يسحق بالاس بسباعية.. وصلاح ينفرد بصدارة الهدافين

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-19T15:13:23+0000
ليفربول يسحق بالاس بسباعية.. وصلاح ينفرد بصدارة الهدافين

شفق نيوز/ حقق ليفربول الإنجليزي انتصارا عريضا بنتيجة 7-0، على مستضيفه كريستال بالاس، في نتيجة هي الأكبر لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة الألماني يورغن كلوب.

وسجل ليفربول مهرجان أهداف، في مباراة جلس فيها النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء، قبل أن يدخل ويتألق ويتصدر قائمة الهدافين.

وسجل لليفربول الياباني تاكاشي مينامينو والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو (هدفان) والإنجليزي غوردان هيندرسون ومحمد صلاح (هدفان).

وتعتبر هذه النتيجة هي الأكبر لكلوب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتأتي في الموسم الذي تعرض فيه الفريق لهزيمته الأثقل، امام أستون فيلا، بنتيجة 2-7، قبل أشهر من الآن.

وتصدر صلاح قائمة الهدافين، برصيد 13 هدفا، متفوقا على الإنجليزي دومينيك كالفرت ليوين والكوري الجنوبي هيونغ مين سون، ولكل منهما 11 هدفا.

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