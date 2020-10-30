سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

ليفربول يزف خبراً ساراً لجماهيره

Category: ريـاضة

Date: 2020-10-30T14:41:39+0000
ليفربول يزف خبراً ساراً لجماهيره

شفق نيوز/ أعلن نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الجمعة، أن قلب دفاعه الهولندي فيرجيل فان دايك خضع لعملية جراحية لعلاج إصابة في أربطة الركبة تكللت بالنجاح.

وكان فان دايك قد أصيب خلال التحام مع جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون في قمة منطقة مرسيسايد بين ليفربول وجاره إيفرتون والتي انتهت بالتعادل 2-2 في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال ليفربول في بيان "العملية الجراحية التي كان من المقرر أن يخضع لها مدافع ليفربول تمت في لندن وإنها تكللت بالنجاح".

ونقلت رويترز عن بيان النادي الإنجليزي "سيبدأ فان دايك وبصورة فورية التركيز على بدء عملية إعادة التأهيل تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي".

ولم يحدد ليفربول أي موعد لعودة مدافعه إلى التشكيلة بينما تشير التوقعات إلى إمكانية غياب المدافع حتى نهاية الموسم الحالي نظرا لطبيعة الإصابة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بين فرق الدوري الانجليزي العشرين برصيد 13 نقطة من ست مباريات، متخلفا بفارق الأهداف عن إيفرتون وسيلتقي في ملعبه مع وست هام يونايتد السبت.


related

مفاجأة.. "صفر أصوات" لمحمد صلاح في جائزة أفضل لاعب

Date: 2020-07-24 15:45:33
مفاجأة.. "صفر أصوات" لمحمد صلاح في جائزة أفضل لاعب

سواريز يريد الرحيل إلى الدوري الاميركي

Date: 2019-11-09 07:35:34
سواريز يريد الرحيل إلى الدوري الاميركي

ليفربول يقترب من صفقة هجومية

Date: 2019-07-06 11:51:54
ليفربول يقترب من صفقة هجومية

هالاند يقود دورتموند لاسقاط باريس واتليتيكو يفرض فوزا على ليفربول

Date: 2020-02-18 23:59:23
هالاند يقود دورتموند لاسقاط باريس واتليتيكو يفرض فوزا على ليفربول

مدرب ليفربول: نجما الفريق ليسا للبيع الى ريال مدريد وبرشلونة

Date: 2019-09-19 17:58:16
مدرب ليفربول: نجما الفريق ليسا للبيع الى ريال مدريد وبرشلونة

ليفربول يضرب آرسنال بالثلاثية

Date: 2020-09-28 21:06:45
ليفربول يضرب آرسنال بالثلاثية

ليفربول يضرب الستي بالثلاثة بمباراة مثيرة

Date: 2019-11-10 20:24:18
ليفربول يضرب الستي بالثلاثة بمباراة مثيرة

ليفربول يخطف هدف برشلونة

Date: 2019-07-09 15:18:40
ليفربول يخطف هدف برشلونة