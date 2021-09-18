ليفربول يرتقي للصدارة بثلاثية نظيفة في مرمى كريستال بالاس

شفق نيوز/ حقق نادي ليفربول فوزا ثمينا على نظيره كريستال بالاس (3-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

سجل السنغالي ساديو ماني هدف ”الريدز“ الأول مع الدقيقة 43، ويحمل الهدف الرقم 100 لماني بقميص ليفربول في جميع المسابقات.

وجاء هدف محمد صلاح الثاني في الدقيقة 78، بعد كرة عائدة من فان دايك من داخل منطقة الجزاء، سددها مباشرة في المرمى، وقام بخلع قميصه احتفالًا بالهدف، وحصل على بطاقة صفراء.

بينما تكفل نابي كيتا بتسجيل الهدف الثالث مع الدقيقة 89.

وبحسب شبكة ”سكواكا“ للإحصائيات، فإن ماني هو اللاعب رقم 18 الذي يسجل 100 هدف بقميص ليفربول، وثاني لاعب أفريقي بعد المصري محمد صلاح.

وأوضحت شبكة ”أوبتا“ أن كريستال بالاس هو ضحية ماني المفضلة بقميص ليفربول، وذلك بعد أن هز شباكه في 10 مناسبات.

كما ذكرت الشبكة أن ماني سجل في 9 مباريات متتالية شارك فيها أمام كريستال بالاس، كأول لاعب في تاريخ البريميرليغ يسجل في شباك نفس الخصم خلال 9 مواجهات على التوالي.

ورفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما ظل بالاس في المركز الـ13 برصيد 5 نقاط.

وفي مباراة أخرى، تعادل مانشستر سيتي سلبيا مع نظيره ساوثهامبتون.

ووصل رصيد سيتي إلى النقطة العاشرة في المركز الثاني، فيما وصل رصيد ساوثهامبتون إلى النقطة الرابعة في المركز الـ14.

بينما حقق واتفود الفوز على نظيره نويتش سيتي بنتيجة (3-1).

وفاز آرسنال على بيرنلي بهدف دون رد.

ووصل رصيد آرسنال إلى النقطة السادسة في المركز الـ12، وتوقف رصيد بيرنلي عند نقطة وحيدة في المركز الـ19.