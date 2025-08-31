ليفربول يحلق في صدارة الدوري الإنجليزي

شفق نيوز- لندن

اقتنص فريق ليفربول فوزاً صعباً بهدف نظيف على حساب ضيفه أرسنال، مساء اليوم الأحد، في مباراة جمعت بينهما على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل ليفربول هدف التقدم في الدقيقة 83 عبر دومينيك سوبوسلاي، وذلك بعد تصويبة من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.

وحافظ ليفربول على العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي بـ9 نقاط، ليتصدر منفرداً بعد الفوز على كل من بورنموث ونيوكاسل وأرسنال على الترتيب.