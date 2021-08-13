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ليفربول يجدد عقد فان دايك حتى 2025

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-13T10:33:40+0000
ليفربول يجدد عقد فان دايك حتى 2025

شفق نيوز/ أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، يوم الجمعة، تجديد عقد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك حتى يونيو 2025.

وقال ليفربول في بيان رسمي: ”وقّع فان دايك اليوم، عقدًا جديدًا طويل الأمد مع النادي حتى 2025“.

ونقل موقع ليفربول عن فان دايك قوله: ”توقيع عقد جديد مع الريدز أمر مذهل، إنه شيء يجب أن أفتخر به، وأنا فخور جدًا به، والأمر كذلك بالنسبة لزوجتي وأولادي ووكلائي“.

وأضاف: ”سأستمر في العمل بكل قوة، وأتطلع إلى ما سأحققه في المستقبل مع ليفربول.. أنا سعيد جدًا وفخور“.

وانضم فان دايك، البالغ من العمر 30 عاما، لليفربول في يناير 2018، من ساوثهامبتون، مقابل 84 مليون يورو.

وغاب فان دايك عن مباريات ليفربول منذ إصابته يوم 17 أكتوبر 2020 أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفيما بعد أعلن الريدز إصابة المدافع الهولندي بقطع في الرباط الصليبي.

وكان ليفربول قد أعلن تجديد عقود ترينت ألكسندر أرنولد حتى 2025، وأليسون باكير حتى 2027، وفابينيو حتى 2026، والحارس أدريان كاستيو حتى 2022.

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