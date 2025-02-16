ليفربول يجتاز وولفرهامبتون بثنائية.. ومحمد صلاح يحطم رقم هالاند

شفق نيوز/ تغلب نادي ليفربول على وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الأحد، على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم ليفربول بهدفين عن طريق لويس دياز ومحمد صلاح في الدقيقتين 15 و37، فيما سجل ماتيوس كونيا هدف وولفرهامبتون في الدقيقة 67.

ورفع الريدز رصيده للنقطة 60 في صدارة الترتيب، موسعا الفارق مع آرسنال إلى 7 نقاط، فيما توقف الوولفز عند 19 نقطة في المركز السابع عشر.

رقم قياسي جديد لمحمد صلاح

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 23 محتلا صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي بفارق 4 أهداف عن إيرلينغ هالاند.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن صلاح وصل إلى هدفه رقم 101 بملعب أنفيلد خلال مباريات البريميرليغ.

كما بات صلاح أكثر لاعب يسجل أهدافا من علامة الجزاء في تاريخ الريدز بالدوري الممتاز، بالتساوي مع ستيفن جيرارد، بواقع 32 هدفا.

قائمة هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2024/2025

1- محمد صلاح 23 هدفا

2- إيرلنغ هالاند 19 هدفا

3- كريس وود 18 هدفا

4- ألكسندر إيزاك 17 هدفا

5- بريان مييومو 14 هدفا

6- كول بالمر 14 هدفا

7- ماثيوس كونها 12 هدفا

8- كاستن كلويفرت 11 هدفا

9- أولي وانكينز 11 هدفا

10- جون فيليب ماتيتا 11 هدفا