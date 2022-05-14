ليفربول يتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي

شفق نيوز/ توج ليفربول بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه، مساء اليوم السبت، وذلك بعد تغلبه على تشيلسي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي.

أتت المحاولة الأولى في المباراة لصالح ليفربول في الدقيقة الرابعة، بعدما ارتقى صلاح لعرضية من أرنولد مسددًا رأسية ذهبت أعلى العارضة.

وأهدر ليفربول فرصة محققة لافتتاح التسجيل في الدقيقة الثامنة، بعدما أرسل أرنولد بينية سحرية لدياز الذي انفرد بميندي، مسددًا كرة أرضية تألق الحارس السنغالي في التصدي لها.

وكاد تشيلسي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 23، بعدما أرسل مونت عرضية أرضية من الجانب الأيمن تجاه بوليسيتش الخالي من الرقابة داخل المنطقة، والذي سدد بدوره كرة أرضية مباشرة مرت بقليل إلى جوار القائم.

وواصل تشيلسي اهدار الفرص المحققة في الدقيقة 28، بتمريرة سحرية من بوليسيتش لألونسو داخل المنطقة لينفرد بأليسون ويسدد كرة أرضية تألق الحارس البرازيلي في التصدي لها.

وتعرض ليفربول لضربة كبيرة في الدقيقة 33 بتعرض صلاح لإصابة عضلية، ومغادرته أرض الملعب ونزول جوتا بدلًا منه.

وفي الدقيقة 45، أرسل روبرتسون عرضية من الجانب الأيسر تابعها جوتا بتسديدة على الطائر من داخل المنطقة ذهبت أعلى العارضة.

ورد عليه لوكاكو بتسديدة قوية من داخل المنطقة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ذهبت أعلى العارضة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبدأ تشيلسي الشوط الثاني بقوة، بعدما أرسل بوليسيتش عرضية لألونسو داخل المنطقة، ليسدد كرة أرضية مرت بقليل إلى جوار القائم.

وبعدها مباشرة سدد بوليسيتش كرة قوية من داخل المنطقة، تألق أليسون في التصدي لها.

وتواصل زحف تشيلسي تحاه مرمى ليفربول، بمخالفة نفذها ألونسو من الجانب الأيمن في الدقيقة 48، مسددًا كرة مباشرة اصطدمت بالعارضة.

وظهر ليفربول هجوميًا للمرة الأولى في الشوط الثاني في الدقيقة 52، بتسديدة أرضية قوية من دياز من على حدود المنطقة، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وعاد ليفربول للمحاولة في الدقيقة 60، بتمريرة من كيتا لجوتا داخل المنطقة، ليسدد البرتغالي كرة أرضية مرت إلى جوار القائم.

وسدد كيتا كرة قوية من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء في الدقيقة 65، أمسك بها ميندي.

وفي الدقيقة 68، أرسل جيمس عرضية أرضية على حدود المنطقة، تابعها بوليسيتش بتسديدة مباشرة مرت إلى جوار القائم.

وحاول دياز بعدها مباغتة ميندي بتسديدة مقوسة من خارج المنطقة في الدقيقة 69، ذهبت أعلى العارضة بقليل.

وكاد دياز أن يخطف الانتصار في الدقيقة 83، بعدما تلقى تمريرة من ماني داخل المنطقة، مسددًا كرة اصطدمت بالقائم.

وتواصل حظ ليفربول العاثر، بعدما تابع روبرتسون بعدها مباشرة عرضية داخل منطقة الـ6 ياردة، مسددًا كرة الطائر اصطدمت أيضًا بالقائم.

وبحث دياز عن الضربة القاضية في الدقيقة 90، بتسديدة مقوسة من على حدود المنطقة، مرت بقليل إلى جوار القائم، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت الإضافي الأول، سدد مونت كرة قوية من خارج المنطقة، ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وتابع سليفا عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 13، مسددًا رأسية ذهبت أعلى العارضة، ولم تشهد الدقائق التالية أي جديد لينتهي الوقت الإضافي بالتعادل السلبي أيضًا.

وفي ركلات الترجيح سجل لليفربول كل من: ميلنر- تياجو- فيرمينو- أرنولد- جوتا- تسيميكاس وأهدر ماني.

بينما سجل لتشيلسي كل من: ألونسو- جيمس- باركلي- جورجينو- زياش وأهدر أزبلكويتا ومونت.