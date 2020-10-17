صلاح يدخل التأريخ في يوم تعثر ليفربول أمام ايفرتون

شفق نيوز/ سجل النجم المصري محمد صلاح، هدفًا لصالح ليفربول في مرمى إيفرتون، اليوم السبت، في افتتاح الجولة الخامسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين 1-1، عندما تابع صلاح من داخل منطقة الجزاء، الكرة من لمسة واحدة، لتستقر على يمين الحارس بيكفورد في الدقيقة 72.

ووفقًا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، فإن هذا هو الهدف رقم 100 لصلاح مع ليفربول في كافة المسابقات.

وجاء الهدف رقم 100 لصلاح مع ليفربول، في المباراة رقم 159، ليصبح ثالث أسرع لاعب في تاريخ النادي، يصل إلى حاجز 100 هدف بكافة المسابقات، بعد روجر هانت (144 مباراة)، وجارك باركينسون (153 مباراة).

وحسم التعادل (2-2) ديربي الميرسيسايد، الذي جمع بين إيفرتون وضيفه ليفربول، اليوم السبت على ملعب جوديسون بارك، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية ليفربول ساديو ماني (3) ومحمد صلاح (72)، بينما أحرز لإيفرتون مايكل كين (19) وكالفيرت ليوين (81).

وبهذه النتيجة، عزز إيفرتون موقعه في الصدارة برصيد 13 نقطة، بينما ارتقى ليفربول للمركز الثاني، رافعًا رصيده إلى 10 نقاط.



