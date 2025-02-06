ليفربول وبرشلونة.. مباريات اليوم والقنوات الناقلة

شفق نيوز/ تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الخميس، إلى عدد من المواجهات النارية في مختلف المسابقات الأوروبية والعربية.

وتتصدر قمة ليفربول وتوتنهام إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية المشهد، في حين يواجه برشلونة اختبارًا صعبًا خارج ملعبه أمام فالنسيا في ربع نهائي كأس إسبانيا.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية:

ليفربول - توتنهام 11:00 مساء bein sports 1

كأس ملك إسبانيا

فالنسيا - برشلونة - 11:30 مساء - SSC HD.