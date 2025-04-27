ليفربول بطلاً لـ"البريميرليغ" للمرة 20 في تاريخه

شفق نيوز/ حسم ليفربول لقب الدوري الإنكليزي الممتاز رسمياً، بعد فوزه الكبير على ضيفه توتنهام هوتسبير، بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة 34 من المسابقة.

ورغم تقدم توتنهام أولاً عن طريق دومينيك سولانكي في الدقيقة 12، إلا أن الرد الأحمر جاء سريعاً عبر الكولومبي لويس دياز الذي أدرك التعادل في الدقيقة 16.

وواصل ليفربول ضغطه الهجومي ليسجل الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر الهدف الثاني في الدقيقة 24، قبل أن يعزز الهولندي كودي غاكبو النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، واصل ليفربول تفوقه، حيث أحرز النجم المصري محمد صلاح الهدف الرابع، قبل أن يختتم الإيطالي ديستيني أودوجي خماسية الريدز عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.

وبهذا الفوز العريض، رفع ليفربول رصيده إلى 82 نقطة، مبتعداً بفارق 15 نقطة عن ملاحقه المباشر أرسنال، ليحسم اللقب رسمياً قبل أربع مراحل على نهاية الموسم، ويحقق بذلك اللقب العشرين في تاريخه بالدوري الإنكليزي الممتاز، معادلاً رقم غريمه التقليدي مانشستر يونايتد كأكثر الفرق تتويجاً بالبطولة.