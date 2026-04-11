ليفربول بصدد خسارة ظهيره روبرتسون لصالح توتنهام

شفق نيوز- متابعة

أفادت تقارير صحافية، يوم السبت، بتوصل الإسكتلندي آندي روبرتسون ظهير ليفربول، إلى اتفاق شفهي للانضمام لنادي توتنهام خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بشرط نجاح الفريق اللندني في تفادي الهبوط.

وأعلن نادي ليفربول مساء الخميس الماضي، رحيل روبرتسون، البالغ من العمر 32 عاما، بنهاية الموسم الجاري، ليضع حدا لمسيرة حافلة بالإنجازات استمرت لتسع سنوات متتالية داخل قلعة "آنفيلد".

وأبدى روبرتسون موافقته الكاملة على الانتقال إلى صفوف توتنهام خلال شهر كانون الثاني الماضي، إلا أن الصفقة تعثرت في اللحظات الأخيرة، بسبب فشل إدارة ليفربول في تأمين بديل مناسب لتعويضه في ذلك الوقت، ما أدى إلى تأجيل الخطوة حتى نهاية الموسم الجاري.

ورغم التكهنات المستمرة طوال الأشهر الماضية، والتي ربطت قائد منتخب إسكتلندا بالعودة إلى صفوف فريق سلتيك، إلا أن هذه التقارير باتت جزءا من الماضي، بعد أن كشف الإيطالي فابرزيو رومانو، المختص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، أن روبرتسون يستعد للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رومانو، إن "فريق توتنهام توصل إلى اتفاق شفهي على التعاقد مع روبرتسون في يونيو 2026، مع الاتفاق على جميع الشروط".

ويعاني نادي توتنهام حاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز السابع عشر في جدول ترتيب "البريميرليغ" بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط، قبل 7 جولات من إسدال الستار على منافسات الموسم.

يذكر أن روبرتسون كان الخيار الأول في مركز الظهير الأيسر لليفربول منذ انضمامه من هال سيتي في عام 2017، لكنه تراجع في ترتيب المشاركات هذا الموسم عقب وصول اللاعب الهنغاري الشاب ميلوس كيركيز (22 عاما) من بورنموث.

وشارك الظهير الإسكتلندي في 31 مباراة بقميص "الريدز" في مختلف المسابقات هذا الموسم، لكنه لم يبدأ أساسيا في الدوري الإنجليزي سوى في 6 مباريات فقط.

ومن المنتظر أن يقود روبرتسون منتخب إسكتلندا في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، والذي سيلعب ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات البرازيل، وهايتي، والمغرب.