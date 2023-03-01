"ليفا" خارج حسابات برشلونة في كلاسيكو الكأس و"فاتي" أمله الاخير

شفق نيوز/ حسم نادي برشلونة الإسباني، يوم الأربعاء، مصير مشاركة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في موقعة ريال مدريد.

وأعلن برشلونة يوم الاثنين الماضي عن شكوى ليفاندوفسكي من إجهاد عضلي في أوتار الركبة اليسرى، وكشفت تقارير صحفية أن مدة غيابه قد تصل إلى 15 يوما.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن ليفا لن يشارك أمام ريال مدريد، في مباراة كأس إسبانيا، إضافة إلى مباراة فالنسيا في الليغا، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وأضافت الصحيفة أن "برشلونة لا ينوي المخاطرة بليفاندوفسكي، في هذا التوقيت الحساس من الموسم، على الرغم من عدم وجود إصابة حقيقية، لكن الإجهاد العضلي قد يتحول لإصابة طويلة الأمد، حال استمرار اللاعب في خوض المباريات".

ويأمل برشلونة أن يشارك ليفاندوفسكي ولو لبضع دقائق في مباراة أتلتيك بيلباو، يوم 12 آذار/ مارس الجاري، وهي واحدة من أصعب محطات البارسا نحو لقب الليغا.

وفي السياق نفسه، استقبل برشلونة نبأ ساراً قبل المباراة المرتقبة ضد غريمه ريال مدريد المقررة غدا الخميس في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بملعب سانتياغو برنابيو.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن من المتوقع أن يكون النجم الشاب أنسو فاتي جاهزا في الوقت المناسب لمواجهة ريال مدريد.

من جانبها ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن فاتي شارك في المران الأخير قبل مواجهة ريال مدريد، اليوم، وأصبح من الممكن الاعتماد عليه في مباراة الغد.