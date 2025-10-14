ليفاندوفسكي ينضم لقائمة المصابين التسعة في برشلونة

شفق نيوز- متابعة

تلقى نادي برشلونة صدمة جديدة اليوم الثلاثاء، بإصابة البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم هجوم الفريق، وغيابه لفترة طويلة، ليزداد عدد غيابات البارسا قبل مواجهة جيرونا المقبلة في مسابقة الدوري الإسباني.

وأعلن نادي برشلونة اليوم في بيان رسمي عبر موقع النادي، أن ليفاندوفسكي يعاني من إصابة بتمزق عضلي في العضلة ذات الرأسين الفخذية للفخذ الأيسر.

ولم يكشف نادي برشلونة في بيانه عن مدة غياب ليفاندوفسكي عن الملاعب بالتحديد بسبب هذه الإصابة، ولكن حسب ما ذكرته التقارير الصحفية الإسبانية فإن اللاعب سيغيب لمدة شهر كامل.

وبعد إصابة ليفاندوفسكي سيفقد نادي برشلونة حتى الآن تسعة لاعبين من صفوف الفريق خلال مواجهة جيرونا المقبلة، والتي ستجمع بينهما في مسابقة الدوري الإسباني.

واللاعبون التسعة هم كل من لامين يامال، رافينيا، داني أولمو، فيران توريس، بالدي، خوان غارسيا، غافي، شتيغن، وأخيراً ليفاندوفسكي.

ويلعب فريق برشلونة ضد جيرونا، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز 2025/2026، على ملعب مونتجويك الأولمبي.

ومن بين اللاعبين التسعة الذين سيغيبون عن برشلونة ضد جيرونا بسبب الإصابة، هناك لاعبان من الممكن أن يتواجدوا في القائمة وهما لامين يامال ورافينيا، ولكن لا يوجد شيء مؤكد حتى الآن.