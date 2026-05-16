ليفاندوفسكي يعلن رحيله رسمياً عن برشلونة

شفق نيوز- متابعة

أعلن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، يوم السبت، رحيله بصفة نهائية عن صفوف نادي برشلونة الإسباني، عقب نهاية منافسات الموسم الحالي.

وجاء هذا القرار بعد مسيرة استمرت لمدة 4 مواسم بقميص الفريق، ليطوي النجم البارز صفحة هامة في مشواره الاحترافي ويبدأ رحلة جديدة بعيدًا عن الملاعب التي لعب فيها.

واختار اللاعب توديع نادي برشلونة وجماهيره من خلال رسالة عاطفية نشرها عبر حسابه على منصة إنستجرام، واسترجع ليفاندوفسكي أبرز ذكرياته مع الفريق، معبرًا عن امتنانه الكبير لكل من سانده خلال الفترات السعيدة التي ساهمت في كتابة تاريخ جديد له داخل المستطيل الأخضر.

وشهدت هذه الرحلة تتويجه بثلاث بطولات، ليبقى هذا الإنجاز علامة مميزة في تاريخه مع النادي قبل أن يقرر كتابة السطر الأخير في هذه القصة الناجحة.

وتحدث روبرت ليفاندوفسكي في بيانه الرسمي قائلًا: "بعد 4 سنوات مليئة بالتحديات والعمل الجاد، حان الوقت للمضي قدمًا، وأنا أغادر ولدي شعور بأن المهمة قد اكتملت بنجاح بعد خوض 4 مواسم وتحقيق 3 بطولات".

وأضاف المهاجم البولندي قائلًا: "لن أنسى أبدًا الحب الذي تلقيته من الجماهير منذ أيامي الأولى، وكتالونيا هي مكاني المفضل على وجه الأرض".

واختتم ليفاندوفسكي رسالته بتوجيه الشكر لجميع من رافقه في هذه الرحلة قائلًا: "أوجه شكرًا خاصًا لكل من التقيته في طريقي خلال هذه السنوات، وشكرًا للرئيس خوان لابورتا لمنحي فرصة عيش الفصل الأكثر روعة في مسيرتي المهنية”. وأنهى اللاعب حديثه قائلًا: “برشلونة عاد إلى المكان الذي ينتمي إليه، عاش برشلونة وعاشت كتالونيا".