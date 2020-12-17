ليفاندوفسكي يخطف جائزة الأفضل من ميسي ورونالدو

شفق نيوز/ توّج البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، بجائزة أفضل لاعب لعام 2020، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال الحفل الافتراضي الذي أقيم مساء يوم الخميس، في مدينة زيوريخ السويسرية.

وتنافس على هذه الجائزة مع ليفاندوفسكي، في القائمة النهائية، كل من النجمين العملاقين ليونيل ميسي قائد برشلونة، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

وقدّم المهاجم البولندي، موسمًا استثنائيًا مع الفريق البافاري، وقاده لحصد 5 ألقاب هذا العام، هي الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الألماني، والسوبر الأوروبي.

وحصد ليفاندوفسكي، جائزة الهداف في بطولات الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الماضي.

وهذه هي المرة الأولى، التي يتوج بها ليفاندوفسكي بجائزة الأفضل، التي انطلقت عام 2016.

يشار إلى أن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، ألغت جوائزها هذا العام، وعلى رأسها الكرة الذهبية، بسبب جائحة كورونا.

كما أعلن "فيفا"، هوية الفائز بجائزة أفضل مدير فني، في عام 2020، خلال الحفل الافتراضي.

واختار الفيفا، الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، ليتوج بجائزة أفضل مدير فني في العام الحالي، بعد منافسة مع الثنائي هانز فليك مدرب بايرن ميونخ، ومارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد.

ونجح كلوب في قيادة ليفربول بأداء استثنائي، لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن الريدز منذ 30 عامًا.

يشار إلى أن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، ألغت جوائزها هذا العام، بسبب جائحة كورونا.