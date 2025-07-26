ليفاندوفسكي يحسم مصيره مع برشلونة

شفق نيوز- متابعة

تحدث المهاجم البولندي المخضرم، روبرت ليفاندوفسكي عن مستقبله مع نادي برشلونة الإسباني، مشيرا إلى أن الموسم الذي سينطلق في شهر آب/ أغسطس المقبل ربما يكون الأخير له رفقة النادي الكتالوني.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن اللاعب قوله: "لا أعلم إن كان هذا سيكون عامي الأخير من العقد، أنا هادئ، ليس مهما الآن ما سيحدث في نهاية الموسم، المهم هو ما يحدث هذا الموسم".

وأضاف: "أنا هادئ، المهم هو ما أحمله في قلبي وفي عقلي. لكن أولا يجب أن نرى ما سيحدث هذا الموسم".

وتحدث ليفاندوفسكي عن استعداداته مع برشلونة للموسم الجديد: "نريد أن نعمل بجد، نحن هنا لخوض مباريات ودية، لدينا وقت للاستعداد الجيد للموسم".

وأضاف: "أعتقد أن المهم بالنسبة لنا، وبالنسبة لي، هو إلى أين نريد الوصول وكم عدد الألقاب التي نريد الفوز بها، من المؤكد أن أهدافي مهمة بالنسبة لي وللفريق.. يمكنني المساعدة ليس فقط بأهدافي، بل أيضا بأدائي".

وحول أداء فريق برشلونة الموسم المقبل قال المهاجم البولندي: "كل ما قمنا به في العام الماضي يمكننا تحسينه. أعتقد أننا نستطيع أن نلعب بشكل أفضل، وبخبرة أكبر. مررنا بمرحلة لم نلعب فيها بشكل مثالي. كان لدينا فريق شاب. يمكننا أن نلعب بشكل أفضل من العام الماضي".

كما أشار إلى المنافسة في دوري أبطال اوروبا موضحا: "هناك العديد من العوامل في دوري الأبطال، مثل الإصابات، نحن نفكر في الألقاب، الطريق طويل جدا ويجب أن نفكر في المباراة المقبلة، لا في النهائي، نحن الفريق الذي يجب التغلب عليه وما يجب علينا فعله هو أن نكون أفضل في الملعب، نحن نعلم أي اتجاه نريد أن نسلكه".

وأشاد ليفا بزميله في الفريق الوافد الجديد ماركوس راشفورد قائلا : "إنه لاعب يتمتع بموهبة هائلة. أتذكر أننا لعبنا ضد مانشستر يونايتد وكان ماركوس في حالة ممتازة. يمكنه مساعدتنا ويمكنه اللعب في مراكز مختلفة".

كما تحدث عن الموهبة الاسبانية لامين يامال: "لامين ليس فقط لاعبا جيدا، بل أيضا شاباً جيداً، وهذا العام سيلعب بشكل أفضل من العام الماضي".