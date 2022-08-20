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ليفاندوفسكي يتعرض لسرقة "ثمينة" أمام مقر برشلونة

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-20T13:45:14+0000
ليفاندوفسكي يتعرض لسرقة "ثمينة" أمام مقر برشلونة

شفق نيوز / تعرّض المهاجم البولندي المنتقل حديثا لبرشلونة الإسباني، روبرت ليفاندوفسكي، لسرقة ساعته، والتي تقدر قيمتها بـ70 ألف يورو.

وحسب ما أفادت الشرطة المحلية لوكالة "فرانس برس" فان ليفا تعرض للسرقة خلال توقفه أمام مركز "جوان غامبر" للتمارين للتوقيع للمعجبين، فيما نجحت في إلقاء القبض على السارق.

وتعرض "ليفا" للسرقة عندما وصل ابن الـ 33 عاماً المنتقل في تموز/يوليو من بايرن ميونيخ الألماني، على متن سيارته إلى مركز "جوان غامبر" للتمارين وتوقف لتحية والتوقيع للجماهير (أوتوغرافات)، كما أوضحت شرطة كاتالونيا.

وبينت الشرطة أن شابا تقرب من السيارة وقام بنزع الساعة من معصم المهاجم الدولي، وبعدما تلقت بلاغاً بشأن السرقة، نجحت الشرطة في إلقاء القبض بعد أقل من ساعة على السارق البالغ 19 عاماً والذي كان ما زال يحتفظ بالساعة و يختبئ في أحد الاحراش بالقرب من المركز.

وأوضحت الشرطة أنه وُجهت إليه تهمة "السرقة مع العنف"، لأنه حتى لو لم يتعرض اللاعب لسوء المعاملة، فإن حقيقة إزالة الساعة من يده تحفز هذا الوصف.

ويعتبر ليفاندوفسكي أبرز صفقات الدوري الإسباني هذا الموسم، إذ رحل عن عملاق بافاريا الذي دافع عن ألوانه منذ عام 2014 للانضمام إلى النادي الكاتالوني مقابل 45 مليون يورو.

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