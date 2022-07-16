شفق نيوز / أجمعت تقارير صحفية إسبانية، يوم السبت، على إتمام صفقة انتقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة، وأشارت إلى أن الإعلان الرسمي سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن نادي بايرن ميونخ الألماني، وبرشلونة الإسباني، وروبيرت ليفاندوفسكي، توصلوا جميعهم إلى الاتفاق النهائي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأوضحت أن "إدارة النادي البافاري وافقت على العرض الذي كانت دائما تطالب به، والذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو، شاملة الحوافز".

وأضافت أن "البارسا سيدفع للنجم البولندي 45 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين أخرى كحوافز إضافية".

وكان ليفاندوفسكي قد أعلن في نهاية مايو/أيار الماضي، أن قصته مع النادي الألماني اقتربت من نهايتها خلال مؤتمر صحافي مع المنتخب البولندي.

وأبدى النادي الكاتالوني إهتماما كبيرا بضم المهاجم الهداف والفائز بجائزة أفضل لاعب للعام بحسب "فيفا" مرتين.