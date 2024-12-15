ليغانيس يسقط برشلونة ويقدم هدية لقطبي مدريد

شفق نيوز/ فجر ليغانيس مفاجأة مدوية بعد فوزه على برشلونة بهدف نظيف من ملعب الأخير ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني ويشعل سباق الصدارة.

وأحرز بورير هدف المباراة بعد 4 دقائق فقط من كرة رأسية، وحافظ عليه الفريق الضيف حتى نهاية المباراة ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

وواصل برشلونة مستوياته المهتزة في مسابقة الدوري، إذ فاز مرة واحدة في آخر 6 مباريات، مقابل خسارتين و3 تعادلات.

وبقي برشلونة في الصدارة برصيد 38 نقطة متساوياً مع أتلتيكو مدريد الذي يملك مباراة أقل، وبفارق نقطة عن ريال مدريد الثالث.