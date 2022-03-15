ليس لأننا من محافظة واحدة.. رحيم لفتة: انا وبحر العلوم كان لنا يد بتسمية شهد لتدريب المنتخب العراقي

شفق نيوز/ كشف عضو في اتحاد الكرة العراقي يوم الثلاثاء، عن وقوفه مع عضو آخر، وراء اختيار المدرب عبد الغني شهد مديرا فنيا للمنتخب العراقي، نافيا وجود محاباة أو مناطقية في اختيار شهد.

وقال عضو اتحاد الكرة رحيم لفتة لوكالة شفق نيوز؛ ان "رغم تأخر الوقت في معالجة الأمور واختيار مدرب محلي وهو المدرب عبد الغني ورفاقه للمنتخب الوطني، لكن كلنا أمل بلاعبينا وكادرنا التدريبي بتحقيق الحلم الكبير واللعب في بغداد والتفوق في المباراتين القادمتين مع الإمارات على أرضنا وبين جماهيرنا ومع المنتخب السوري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

وأضاف لفتة؛ "نسعى لحجز البطاقة الثالثة بإذن الله لاسيما بعد أن تم تجهيز كل وسائل النجاح للمنتخب"، موضحاً ان "اعضاء الاتحاد العراقي وعلى رأسهم رئيس الاتحاد وضعوا جميع الامكانيات الادارية والمالية تحت تصرف المنتخب من اجل كسب نتيجة المباراة لتكون بوابة الأمل للتأهل".

وأشار إلى "عدم وجود تقاطعات بين اعضاء الاتحاد كما يثار بين الحين والاخر"، مبينا ان "هناك اختلافاً بالآراء الخاصة بخدمة الكرة العراقية واعتقد انها حالة صحية عن طرح الآراء من الجميع ونتبنى الأفضل والانضج في كل الطروحات وهو ما تمخض عنه في اختيار مدرب المنتخب الوطني".

وتابع لفتة؛ بانه هو وزميله فراس بحر العلوم كانا من المؤيدين لتكليف المدرب عبد الغني شهد مع زملائنا الآخرين من أعضاء الاتحاد وطرح الموضوع على طاولة الاتحاد مع مدربين آخرين لأكثر من ستة مدربين في اللقاء الأول ومن ثم تم الإتفاق على تنافس مدربين وتم حسم الموضوع في الاجتماع الاستثنائي في الثامن من شباط الماضي وتم التوصل لتسمية عبد الغني شهد مدربا للمنتخب الوطني، لافتا إلى أن "شهد كفاءة تدريبية وله سيفي مشرف وليس لأنه من مدينتنا النجف الاشرف".