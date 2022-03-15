سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ليس لأننا من محافظة واحدة.. رحيم لفتة: انا وبحر العلوم كان لنا يد بتسمية شهد لتدريب المنتخب العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-15T09:27:21+0000
ليس لأننا من محافظة واحدة.. رحيم لفتة: انا وبحر العلوم كان لنا يد بتسمية شهد لتدريب المنتخب العراقي

شفق نيوز/ كشف عضو في اتحاد الكرة العراقي يوم الثلاثاء، عن وقوفه مع عضو آخر، وراء اختيار المدرب عبد الغني شهد مديرا فنيا للمنتخب العراقي، نافيا وجود محاباة أو مناطقية في اختيار شهد.

وقال عضو اتحاد الكرة رحيم لفتة لوكالة شفق نيوز؛ ان "رغم تأخر الوقت في معالجة الأمور واختيار مدرب محلي وهو المدرب عبد الغني ورفاقه للمنتخب الوطني، لكن كلنا أمل بلاعبينا وكادرنا التدريبي بتحقيق الحلم الكبير واللعب في بغداد والتفوق في المباراتين القادمتين مع الإمارات على أرضنا وبين جماهيرنا ومع المنتخب السوري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

وأضاف لفتة؛ "نسعى لحجز البطاقة الثالثة بإذن الله لاسيما بعد أن تم تجهيز كل وسائل النجاح للمنتخب"، موضحاً ان "اعضاء الاتحاد العراقي وعلى رأسهم رئيس الاتحاد وضعوا جميع الامكانيات الادارية والمالية تحت تصرف المنتخب من اجل كسب نتيجة المباراة لتكون بوابة الأمل للتأهل".

وأشار إلى "عدم وجود تقاطعات بين اعضاء الاتحاد كما يثار بين الحين والاخر"، مبينا ان "هناك اختلافاً بالآراء الخاصة بخدمة الكرة العراقية واعتقد انها حالة صحية عن طرح الآراء من الجميع ونتبنى الأفضل والانضج في كل الطروحات وهو ما تمخض عنه في اختيار مدرب المنتخب الوطني".

وتابع لفتة؛ بانه هو وزميله فراس بحر العلوم كانا من المؤيدين لتكليف المدرب عبد الغني شهد مع زملائنا الآخرين من أعضاء الاتحاد وطرح الموضوع على طاولة الاتحاد مع مدربين آخرين لأكثر من ستة مدربين في اللقاء الأول ومن ثم تم الإتفاق على تنافس مدربين وتم حسم الموضوع في الاجتماع الاستثنائي في الثامن من شباط الماضي وتم التوصل لتسمية عبد الغني شهد مدربا للمنتخب الوطني، لافتا إلى أن "شهد كفاءة تدريبية وله سيفي مشرف وليس لأنه من مدينتنا النجف الاشرف".

related

درجال: سنجتمع بشهد لتحديد خارطة طريق إعداد المنتخب لموقعتي الإمارات وسوريا

Date: 2022-02-11 09:53:22
درجال: سنجتمع بشهد لتحديد خارطة طريق إعداد المنتخب لموقعتي الإمارات وسوريا

اتحاد الكرة يوافق على برنامج شهد وأربعة خيارات لملعب لقاء العراق والإمارات

Date: 2022-02-20 19:10:37
اتحاد الكرة يوافق على برنامج شهد وأربعة خيارات لملعب لقاء العراق والإمارات

رياض عبد العباس: وزراء ومليشيات وقحة سلبوا حقي في إدارة نادي الشرطة وسأعود قريباً

Date: 2020-12-28 08:30:13
رياض عبد العباس: وزراء ومليشيات وقحة سلبوا حقي في إدارة نادي الشرطة وسأعود قريباً

مدرب العراق لموقعتي الإمارات وسوريا مؤجل حتى إشعار آخر

Date: 2022-02-06 15:54:16
مدرب العراق لموقعتي الإمارات وسوريا مؤجل حتى إشعار آخر

الاتحاد العراقي يكشف الجهات التي دعاها لحضور لقاء العراق والإمارات

Date: 2022-03-13 15:08:18
الاتحاد العراقي يكشف الجهات التي دعاها لحضور لقاء العراق والإمارات

ألم في الصدر يغيّب علي فائز عن مباراة سوريا

Date: 2021-11-11 09:12:46
ألم في الصدر يغيّب علي فائز عن مباراة سوريا

تراجع المستوى وغياب الاستراتيجية ينسفان تاريخ المنتخب العراقي

Date: 2021-12-07 08:19:10
تراجع المستوى وغياب الاستراتيجية ينسفان تاريخ المنتخب العراقي

بيتروفيتش يرفض مغادرة بغداد إلا بعد صرف مستحقاته المالية

Date: 2022-02-06 19:37:30
بيتروفيتش يرفض مغادرة بغداد إلا بعد صرف مستحقاته المالية