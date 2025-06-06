ليس يامال أو مبابي.. الإعلان عن أفضل لاعب في الليغا

شفق نيوز/ أعلن الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم الجمعة، اختيار البرازيلي رافينيا دياز مهاجم نادي برشلونة، أفضل لاعب هذا الموسم، بعد قيادته الفريق الكتالوني إلى إحراز ثلاثية الدوري والكأس والكأس السوبر المحلية.

ولعب رافينيا (28 عاما) دورا رئيسا في مشوار برشلونة في الليغا، مع 18 هدفا و9 تمريرات حاسمة، ليتقدم على زميله الموهوب لامين يامال الذي اختير أفضل لاعب تحت 23 عاما، ومهاجم ريال مدريد الفرنسي كيليان مبابي الذي نال لقب هداف الدوري في موسمه الأول مع الفريق الملكي.

وبعد أن كان قريبا من الرحيل الموسم الماضي، كان الدولي البرازيلي ناجعا وفرض نفسه مرشحا لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، مع 34 هدفا و25 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات.

وصل رافينيا عام 2022 من ليدز يونايتد الإنجليزي، مقابل نحو 60 مليون يورو، ومدد عقده أخيرا حتى 2028.

كشف مطلع الموسم انه كان قريبا من الرحيل قبل قدوم المدرب الألماني هانزي فليك، عندما كان إداريو برشلونة يسعون لاستقدام جناح أتلتيك بلباو نيكو وليامز.

اختار البقاء بعد الثقة التي منحه اياه فليك خصوصا لعبه دور القائد في ظل إصابة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن ولاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ.