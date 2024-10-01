ليس بينهم عراقي.. الآسيوي يرشح ثلاثة لاعبين للمنافسة على أفضل لاعب في القارة

ليس بينهم عراقي.. الآسيوي يرشح ثلاثة لاعبين للمنافسة على أفضل لاعب في القارة
2024-10-01T10:18:51+00:00

شفق نيوز/ رشح الإتحاد الآسيوي لكرة القدم  ثلاثة لاعبين للمنافسة على أفضل لاعب آسيوي وهم ، الأردني يزن النعيمات والكوري سيول يونج والقطري أكرم عفيف، وأفضل لاعبة آسيوية والأسترالية كورتني  واليابانية كيكو والكورية كيم.

وأفضل لاعب آسيوي محترف دولياً، الإيراني مهدي طرامي - بورتو البرتغالي و الأردني موسى التماري - مونتبلير الفرنسي و الكوري سون هونج - توتنهام الإنجليزي .

وأفضل لاعبة آسيوية محترفة دولياً ، الأسترالية إلي - ليون الفرنسي و اليابانية يوي - مانشيستر سيتى الإنجليزي 

أفضل اتحاد آسيوي فئة البلاتينيوم، الإتحاد الإيراني والإتحاد الياباني و الإتحاد الكوري الجنوبي.

وافضل اتحاد آسيوي الفئة الماسية، الإتحاد الصيني  والإتحاد التايلاندي، والإتحاد الفيتنامي. 

وافضل اتحاد الآسيوي الفئة الذهبية، اتحاد تايبيه  وإتحاد هونج كونج و إتحاد نيبال.

وجائزة أفضل حكم آسيوي، الياباني يوشي الياباني والعماني تركي الصالحي والإماراتي إبراهيم الرئيسي.

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