ليس بينهم عراقي.. الكشف عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2023

شفق نيوز/ كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب للعام 2023، والتي خلت من أي لاعب عراقي.

وذكر الاتحاد على موقعه الرسمي وتابعته وكالة شفق نيوز، أن النجم القطري أكرم عفيف، قد يصبح أول لاعب من بلاده يفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا مرتين، بعد تألقه في موسم 2023-2024.

وبعد ترشيحه للمرة الثانية، سيحلم الفائز بالجائزة لعام 2019 بفرصة تكرار الفوز في حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي السنوي 2023 في عاصمة كوريا الجنوبية سيؤول الذي سيقام مساء يوم غد الثلاثاء، في قصر السلام الكبير بجامعة كيونغ هي.

وإلى جانب أكرم عفيف، ضمنت القائمة اللاعب الأردني يزن النعيمات، وهو أول لاعب في تاريخ كرة القدم الأردنية يترشح لهذه الجائزة، ولاعب كوريا الجنوبية سيول يونغ-وو.