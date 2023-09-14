ليس بينهم رونالدو.. "فيفا" يكشف أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم

شفق نيوز/ كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الخميس، عن المرشحين لجائزة "The Best" لأفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي 2022-2023.

وذكر الفيفا في بيان على موقعه، أن اختيار المرشحين جاء بناء على أداء اللاعبين في الفترة ما بين 19 كانون الأول/ ديسمبر و20 آب/ أغسطس 2023.

وضمت قائمة اللاعبين المرشحين، جوليان ألفاريز، ومارسيلو بروزوفيتش، وكيفين دي بروين، وإلكاي جوندوجان، إيرلينج هالاند،

ورودري، وخفيتشا كفاراتسخيليا، وكيليان مبابي، وليونيل ميسي، وفيكتور أوسيمين، وديكلان رايس، وبرناردو سيلفا.