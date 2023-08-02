ليث حسين وبسام رؤوف مديران لمنتخبيّ بغداد الكرخ والرصافة لكرة القدم

شفق نيوز/ سمّى الاتحاد العراقي لكرة القدم، الكادر التدريبي لمنتخبيّ بغداد الكرخ، والرصافة، استعدادا لبطولة الجمهورية. وتألف الكادر التدريبي لمنتخب بغداد الرصافة من ليث حسين مديراً للفريق، وسامي بحت مدرباً أول، يساعده كل من محمد علي كريم، وعلي حسين مشربت مدرباً للحراس، واحمد جمعة مدربا للياقة البدنية. بينما تألف الكادر التدريبي لمنتخب بغداد الكرخ من بسام رؤوف مديراً للفريق، وصالح راضي مدرباً اول، يساعده كل من كاظم ناجي، وابراهيم سالم مدربا للحراس، ومصطفى سلام مدربا للياقة. وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم حددت، 5 آب، أغسطس الجاري، موعداً لانطلاق بطولة الجمهورية لمنتخبات المحافظات للمتقدمين، المتوقفة منذ أكثر من 40 عاماً، بينما يشارك بغداد بمنتخبيّ الكرخ، والرصافة.