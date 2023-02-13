آلية عمل جديدة بين مدربيّ منتخب العراق الأول والشباب

شفق نيوز/ كشف مدرب منتخب شباب العراق لكرة القدم، عماد محمد، يوم الاثنين، عن آلية تعاون بينه وبين المدرب المنتخب العراقي الأول، خيسوس كاساس، بشأن تبادل اللاعبين لتدعيم الفريقين.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، ان "كاساس كان ايجابياً في طرحه ومتفهماً بشأن اعداد منتخب الشباب وتفريغ بعض لاعبي المنتخب الأول، لاسيما ان هناك لاعبين في المنتخب الاول ضمن الاعمار المحددة لمنتخب الشباب".

واضاف "ليس لدى كاساس اي ممانعة للعب بعض لاعبي المنتخب الاول ضمن فئة الشباب مثل آلاي فاضل، في نهائيات بطولة كأس آسيا للشباب".

وبين محمد ان "كاساس اكد بأنه سيحضر بنفسه ويتابع لاعبين اخرين في كاس آسيا للشباب التي تستضيفها أوزبكستان للفترة من 1 إلى 18 من شهر آذار المقبل".

واشار الى ان "منتخب الشباب يواصل تدريباته استعدادا للنهائيات فضلاً عن خوضه لمباريات تجريبية مع اندية عراقية ممتازة، كما سيخوض مباراة تجريبية مع فريق نادي الكهرباء في يوم 22 من الشهر الجاري، وسبق ان فاز المنتخب على فريق نادي الكرخ قبل ثلاثة ايام بنتيجة 2-1".

وأوقعت القرعة منتخب الشباب العراقي في المجموعة الأولى إلى جانب كل من أوزبكستان البلد المضيف وسوريا وإندونيسيا.