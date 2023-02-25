آلية جديدة لإقامة الدوريات العراقية الموسم المقبل

شفق نيوز / كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، يوم السبت، عن خضوع الدوريين الممتاز والأولى في الموسم المقبل لنظام الاتحاد، فيما اكد أن دوري المحترفين سيخضع لنظام خاص.

وقال درجال، لوكالة شفق نيوز، إن "دوري المحترفين وبالتعاون مع رابطة الليغا الإسبانية، سيقر خلال الاجتماع المقبل، ولا بد من العمل به كونه سيخدم الكرة العراقية".

وأضاف أن "لدوري المحترفين شروط خاصة، منها مالية وشركات رعاية وبنى تحتية وتشكيل فرق للفئات وأخرى للنسوية وغيرها من الشروط المهمة التي لا بد أن تتوفر في كل نادٍ".

وأشار درجال، إلى أن "الاتحاد تعاقد مع شركة لتجهيزه بمنظومات (فار) بغية إدخالها للملاعب قريباً"، مردفاً بالقول: "سيتم استخدام (الفار) في الموسم المقبل وفي البطولات الرسمية التي سيشهدها العراق، بعد النجاح في تنظيم بطولة خليجي 25".

وأعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، بوقت سابق، أن الكرة العراقية باتت على أبواب اقامة دوري محترفين، ومشروع الحلم لاكتشاف المواهب، بالتعاون مع رابطة الليغا الاسبانية.

وكان اتحاد الكرة العراقي، قد أعلن الموسم الماضي، إقامة دوري المحترفين الموسم 2022-2023 لكنها لم تقام لوجود بعض المعرقلات التي حالت دون اقامته الموسم الحالي.