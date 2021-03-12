آلية جديدة لانتشال الطلبة من أسفل الترتيب.. عباس: لا مكان بيننا للباحثين عن المناصب

شفق نيوز / كشف نائب رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الطلبة، باسم عباس، يوم الجمعة، عن آلية جديدة لانتشال النادي من أسفل ترتيب الدوري الممتاز، فيما أكد "لا مكان بيننا للباحثين عن المناصب".

وقال عباس نجم المنتخب الوطني السابق، لوكالة شفق نيوز، "بعد تسميتنا للهيئة المؤقتة الجديدة للنادي، عقب استقالة إدارة النادي السابقة، لا بد من العمل من الآن بشكل جدي لانتشال النادي من قعر قائمة فرق الدوري الممتاز".

وأضاف أن "جمهور الطلبة ينتظر عمل شيء يخدم الفريق خلال المدة المحددة، والمتمثلة بثلاثة أشهر"، مشيرا إلى أن "الإدارة المؤقتة ستجد حلولا سريعة لإنقاذ النادي لا سيما بعد أن أصبحت مطالبة أمام الجمهور بخروج الفريق بنتائج جيدة".

وتابع عباس، "سنفاتح وزارة التعليم العالي لدعمنا وصرف المبالغ المخصصة بالنادي"، مبينا أن "الإدارة المؤقتة ستنتظر مدة شهر واحد في حال لم تستجب الوزارة ستفتح قنوات مع مستثمرين لدعم النادي".

وتعهد بالتصدي لـ"أي شخص من خارج البيت الطلابي يحاول الحصول على منصب في الانتخابات المقبلة"، مردفا بالقول "لا مكان للباحثين عن المناصب والطارئين على النادي بيننا".

وكانت الهيئة العامة لنادي الطلبة، قد وافقت على استقالة الهيئة الإدارية للنادي في اجتماع استثنائي عقد أمس الخميس، وشكلت هيئة مؤقتة برئاسة صلاح هادي الفتلاوي.