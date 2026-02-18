ليالٍ كروية في رمضان.. تعديل مواعيد دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، تعديل مواعيد مباريات دوري نجوم العراق ابتداءً من الجولة الـ19، لتقام جميع المواجهات ليلاً طوال شهر رمضان بدلاً من توقيتي العصر والمغرب.

وقال مدير إعلام دوري نجوم العراق، حسين الخرساني، لوكالة شفق نيوز، إن "القرار سيدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، حيث حُددت مواعيد المباريات بوجبتين، الأولى عند الساعة التاسعة مساءً، والثانية عند الساعة الحادية عشرة والربع ليلاً".

وأضاف أن تأخير المباريات إلى الفترة المسائية يأتي مراعاةً للاعبين الصائمين، بما يتيح لهم تقديم أفضل أداء ممكن، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام الجماهير لحضور اللقاءات بعد الإفطار.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الـ19 يوم الجمعة بإقامة عشر مواجهات تستمر لثلاثة أيام متتالية، على ملاعب العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية.

وعلى صعيد الترتيب، يواصل فريق القوة الجوية صدارته للدوري بعد ختام الجولة 18 برصيد 40 نقطة، يليه فريق الشرطة في المركز الثاني بـ35 نقطة، متساوياً مع فريق الكرمة الذي يحتل المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة، ويأتي أربيل رابعاً برصيد 34 نقطة، ثم الطلبة خامساً بـ33 نقطة، يليه الزوراء سادساً بـ31 نقطة، فيما يحتل زاخو المركز السابع برصيد 30 نقطة.