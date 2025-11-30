ليال الطائي تحقق إنجازاً للرياضة النسوية العراقية في بطولة أبوظبي للفروسية

شفق نيوز- أبو ظبي

تمكّنت الفارسة العراقية ليال الطائي، يوم الأحد، من تحقيق إنجاز جديد للرياضة النسوية العراقية في الفروسية، حيث حصدت المركزين الثالث والخامس ضمن منافسات بطولة أبو ظبي الدولية لفعالية قفز الحواجز فئة النجمتين.

وشهدت البطولة، التي أُقيمت للفترة من 27 إلى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، حضوراً عراقياً مميزاً آخر على المستوى الفني، حيث شارك علي الدليمي كحكم ومصمم مسلك دولي في لجنة التحكيم الخاصة بالبطولة.

ويأتي هذا الحضور لتأكيد ريادة الفروسية العراقية في البطولات والدورات الرياضية من خلال إنجازاتها الرياضية البارزة وحضورها القوي بين أفضل المنتخبات العالمية، ما يُثبت تأثيرها الواضح على المستويات كافة.